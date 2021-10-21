Матвиенко хорошо перенесла назальную вакцину от коронавируса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что хорошо перенесла вакцину-спрей от коронавируса и не заболела инфекцией, несмотря на большое количество деловых контактов.

"Я перенесла ее хорошо, как раз у меня был период очень активного общения с людьми, все обошлось, я не заболела. Но я слежу за антителами, если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию. Я, кстати, планирую это делать", - сказала Матвиенко журналистам в четверг в ходе рабочего визита в Афины.

В июне на пресс-конференции она рассказала, что в качестве волонтера привилась от коронавируса назальной вакциной, которая проходит испытания.

Тогда Матвиенко отмечала, что до этого не прививалась ничем другим от коронавируса, поскольку у нее обнаружилось большое количество антител к инфекции. Но для дополнительной защиты врачи порекомендовали ей назальную вакцину.

"Что касается назальной вакцины - она служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус, но только для тех людей, кто либо переболел, либо вакцинировался, либо у них высокие антитела. То есть это дополнительная как бы защита от вируса. Но если ты не сделал основные прививки, то гарантий, что эта вакцина будет защищать тебя никаких нет. Но это надо советоваться с врачами и специалистами", - отметила она.

"Я ведь была волонтером тогда, потому что у меня много общения, и мне посоветовал врач сделать дополнительную вирусную защиту в виде назальной вакцины. Я это сделала", - сказала Матвиенко.

Назальная вакцина от коронавируса

13 октября сообщалось, что Минздрав РФ одобрил проведение II фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. Это стало известно из данных госреестра разрешенных клинических исследований.

В исследовании данной версии "Гам-КОВИД-Вак" примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге.

Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным, следует из данных реестра.

12 июня глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что интраназальная форма вакцины "Спутник V" - в виде спрея для носа - может быть использования для профилактики COVID-19 у маленьких детей.

Позже Гинцбург заявил, что доклинические испытания вакцины "Спутник V" в виде спрея для носа завершены, в настоящее время решается вопрос о его финансировании.