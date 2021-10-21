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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Более 60% россиян выступили за запрет продажи авиабилетов людям без QR-кода или теста

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Практически две трети россиян (64%) в случае серьёзного ухудшения эпидемиологической ситуации поддержали бы такую меру, как продажа авиабилетов только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, или отрицательного результата теста ПЦР, показывают результаты опроса ВЦИОМ.

В РоссииВ Петербурге почти на треть выросло число вакцинаций после решения ввести QR-кодыЧитать подробнее

По данным социологического исследования, поступившим в четверг в "Интерфакс", не одобрил бы такую меру почти каждый третий россиянин (32%), а 4% респондентов затруднились сказать что-либо по этому поводу.

Всероссийский репрезентативный опрос был проведён 19-20 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ коронавирус

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