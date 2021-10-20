В Петербурге почти на треть выросло число вакцинаций после решения ввести QR-коды

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Число привитых первым компонентом вакцины в Петербурге накануне составило более 13,5 тысяч человек, сообщается в среду в телеграм-канале комитета по здравоохранению города.

"За вторник, который стал первым днем вакцинации после сообщения о введении QR-кодов, в Петербурге привились первым компонентом вакцины 13 624 человек", - говорится в информации.

Всего же, с учетом второго компонента и повторной вакцинации, были привиты 19 132 человека.

В прошлый вторник первым компонентом за сутки привились 9488 человек, отметили в комитете. Таким образом, число вакцинаций увеличилось на 30%.

На 20 октября в Петербурге вакцинированы 1 млн 800 тыс. 829 человек, или 33% населения города. Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в среду сообщил, что власти рассчитывают до конца года привить от коронавируса не менее 60% жителей.