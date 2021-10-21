Кабардино-Балкария обновила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Максимальное число заражений коронавирусной инфекцией отмечено с начала пандемии в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве КБР в четверг.

"За минувшие сутки в республике выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом", - сказал сотрудник министерства.

Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, когда в республике выявили 109 случаев заражения COVID-19, а также 20 октября прошлого года, когда фиксировалось 108 новых случаев.

В целом на 20 октября в Кабардино-Балкарии выявлено 33 883 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 31 541 человек, 887 умерли после инфицирования.

Как сообщалось, в Кабардино-Балкарии из-за напряженной эпидситуации введены дополнительные ограничительные меры.

В частности, объявлен режим самоизоляции для неработающих и непривитых от COVID-19 жителей республики в возрасте 60 лет и старше.

Кроме того, продлены осенние школьные каникулы в школах Кабардино-Балкарии, они пройдут с 23 октября по 7 ноября.