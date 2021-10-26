Заболеваемость COVID-19 в Кабардино-Балкарии за месяц выросла на 71%

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в Кабардино-Балкарии, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов во вторник.

"За прошлую неделю произошел рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 14,4% по сравнению с прошлой неделей. Если сравнивать с показателями месячной давности, то рост составил 71%", - сказал Пагов на заседании оперштаба КБР.

Как сообщалось, ранее глава региона Казбек Коков из-за напряженной эпидситуации подписал указ об усилении ограничительных мер в республике, предусматривающий приостановку с 27 октября на объектах общественного питания проведения массовых мероприятий, в том числе свадеб, корпоративов.

Кроме того, с 27 октября при посещении общественных мест на территории республики, в том числе общепита, объектов культуры и спорта, гостиниц, нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест.

Также в КБР продлили осенние школьные каникулы, дети отдыхают с 23 октября по 7 ноября, а вузы и колледжи перевели на "дистанционку".

В республике введен режим самоизоляции для неработающих и непривитых от COVID-19 жителей в возрасте 60 лет и старше.

На 26 октября в Кабардино-Балкарии выявлено 34 482 случая заражения коронавирусом, в том числе 122 за последние сутки. Выздоровел 31 981 человек, 914 умерли.