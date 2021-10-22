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Гинцбург заявил, что российские вакцины от COVID-19 проходят строгую проверку

Гинцбург заявил, что российские вакцины от COVID-19 проходят строгую проверку
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Все российские вакцины от коронавирусной инфекции проходят тщательную проверку специалистами Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Вся вакцина, которая выпускается на территории Российской Федерации, и это заслуга не только Института Гамалеи, а и Минздрава России, проходит контроль в Институте Гамалеи. И то, что выпускается в Гамалеи, и то, что выпускается на других предприятиях, проверяется по тем же самым 18 параметрам, теми же самыми людьми и так же строго", - сообщил Гинцбург в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

По его словам, "поэтому все, что выходит в гражданский оборот внутри нашей страны, проверено Институтом Гамалеи".

Гинцбург также призвал граждан не приобретать сертификаты о вакцинации от COVID-19.

"Не покупайте за деньги сертификат. Это сумасшествие! Не обманывайте себя. Это страшная беда. А такое происходит. И это, к сожалению, не один процент. Понимаете, люди купили этот сертификат, и у них даже меняется поведение, психология. Они думают подсознательно, что они провакцинированы, и менее себя охраняют. И вот эти люди заболевают, и, как правило, очень тяжело", - отметил директор НИЦ им. Гамалеи в беседе с изданием.

Александр Гинцбург коронавирус COVID-19

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