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16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Никому из пропавших без вести при взрыве в пороховом цехе под Рязанью, по предварительным данным, спастись не удалось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Таким образом число погибших увеличилось до 16 человек. "При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сказал источник.

Ранее в МЧС РФ сообщили о семи жертвах и десяти пострадавших при пожаре в пороховом цехе под Рязанью, ещё девять человек пропали без вести. Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.

Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов. Как утверждают в МЧС, "угрозы населению нет". Пожар на заводе локализован.

Взрыв с жертвами на пороховом заводе в Рязанской области произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон "Эластик", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в сфере ОПК.

Он отметил, что ФГУП уже длительное время - с 2011-2012 годов - находится в банкротстве и деятельность не ведет. "Управление осуществляется независимым конкурсным управляющим. Основным кредитором предприятия выступает ФНС", - сказал источник.

Рязанская область

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