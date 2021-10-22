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МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью
Фото: ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Семь человек погибли при пожаре в цехе под Рязанью, сказали журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

По данным спасателей, судьба еще девяти человек остается неизвестной. Пострадали 10 человек, один госпитализирован.

Ранее о семи жертвах сообщал источник "Интерфакса".

В администрации Шиловского района "Интерфаксу" уточнили, что пожар локализован. Угрозы другим цехам нет.

Ранее информированный источник сообщал, что взрыв и пожар произошли в пороховом цехе ФГУП "Эластик" в Рязанской области. Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов.

Как утверждают в МЧС, "угрозы населению нет".

Рязань МЧС Рязанская область

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