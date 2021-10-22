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Пожар на пороховом заводе под Рязанью локализован

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в загоревшемся цехе порохового завода под Рязанью, сообщили "Интерфаксу" в администрации Шиловского района Рязанской области.

"Пожар локализован. Угрозы другим цехам нет", - сказали в администрации.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв и пожар в пороховом цехе ФГУП "Эластик" в Рязанской области унес жизни семи человек.

"По предварительным данным, пять человек погибли на месте, еще двое умерли по пути в больницу", - сказал источник.

Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов.

"Рассматриваются различные версии произошедшего, однако основные - нарушение технологических процессов и техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами и короткое замыкание", - сказал источник.

По данным МЧС, ЧП произошло на территории одного из цехов ФГУП "Эластик". "В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП "Эластик". Площадь пожара устанавливается", - сказали в ведомстве.

Как утверждают в МЧС, "угрозы населению нет".

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