CК и прокуратура начали проверку по факту взрыва на заводе под Рязанью

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следственным комитетом организована процессуальная проверка по факту пожара на заводе "Эластик" в поселке Лесном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Результаты доследственной проверки взяла на контроль прокуратура Рязанской области.

Взрыв и пожар произошел утром 22 октября в пороховом цехе на территории ФГУП "Эластик" в Рязанской области. Открытое горение ликвидировано. По последним данным, при пожаре погибли 16 человек.

По данным МЧС, причиной возгорания в цехе ФГУП "Эластик" в п. Лесной Касимовского района стал технологический сбой.

Как сообщается на сайте самого ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик", арбитражный суд в 2015 году признал предприятие банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. В связи с этим в 2017 году производственная деятельность на нем была приостановлена.

На производственных площадях предприятия работают сторонние организации.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в том числе здесь ведет свою деятельность ООО "Разряд", производящий промышленные взрывчатые вещества.