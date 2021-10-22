Песков счел, что Минюст следовал букве закона, признав "Голос" НКО-иноагентом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание движения "Голос" НКО-иностранным агентом, отметил, что в законе не прописаны минимальные суммы, при получении которых из-за границы можно попасть в соответствующий реестр, и добавил, что Минюст должен следовать букве и духу этого закона.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на то, что "Голос" был признан иноагентом из-за перевода в 200 рублей, полученного то ли от гражданина, то ли от гражданки Армении. У Пескова поинтересовались, не считают ли в Кремле, что такая практика дискредитирует закон, или же он и должен так работать.

"Формально ведомство (Минюст - ИФ) должно следовать букве и духу этого закона", - ответил Песков. Он заметил, что "в законе не написано, что если идет речь идет о небольшой сумме в 200 рублей, то можно не обращать внимания, поэтому формально выполняются все функции".

При этом пресс-секретарь президента заметил, что "существует судебный вариант оспорить это решение (о признании иноагентом - ИФ)".

У Пескова также поинтересовались, докладывают ли главе государства о том, как в стране применяется законодательство об иноагентах, и знает ли он, сколько в России организаций уже внесено в соответствующие реестры. В частности, был приведен пример с обстоятельствами признания иноагентом движения "Голос".

"Естественно, президент не может знакомиться с такими подробностями. Это уже вопрос правоприменения. Конечно же, он не имеет возможности получать данные по каждой организации", - ответил представитель Кремля.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "никаких ковровых объявлений нет".

"В плане расплывчивости некоторых критериев, то президент вчера сказал, что есть, над чем поработать", - добавил Песков.