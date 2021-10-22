Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Песков счел, что Минюст следовал букве закона, признав "Голос" НКО-иноагентом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание движения "Голос" НКО-иностранным агентом, отметил, что в законе не прописаны минимальные суммы, при получении которых из-за границы можно попасть в соответствующий реестр, и добавил, что Минюст должен следовать букве и духу этого закона.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на то, что "Голос" был признан иноагентом из-за перевода в 200 рублей, полученного то ли от гражданина, то ли от гражданки Армении. У Пескова поинтересовались, не считают ли в Кремле, что такая практика дискредитирует закон, или же он и должен так работать.

В РоссииПутин согласился, что "размытые критерии" закона об иноагентах нужно еще раз проверитьПутин согласился, что "размытые критерии" закона об иноагентах нужно еще раз проверитьЧитать подробнее

"Формально ведомство (Минюст - ИФ) должно следовать букве и духу этого закона", - ответил Песков. Он заметил, что "в законе не написано, что если идет речь идет о небольшой сумме в 200 рублей, то можно не обращать внимания, поэтому формально выполняются все функции".

При этом пресс-секретарь президента заметил, что "существует судебный вариант оспорить это решение (о признании иноагентом - ИФ)".

У Пескова также поинтересовались, докладывают ли главе государства о том, как в стране применяется законодательство об иноагентах, и знает ли он, сколько в России организаций уже внесено в соответствующие реестры. В частности, был приведен пример с обстоятельствами признания иноагентом движения "Голос".

"Естественно, президент не может знакомиться с такими подробностями. Это уже вопрос правоприменения. Конечно же, он не имеет возможности получать данные по каждой организации", - ответил представитель Кремля.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "никаких ковровых объявлений нет".

"В плане расплывчивости некоторых критериев, то президент вчера сказал, что есть, над чем поработать", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Голос

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Кремле пока не рассматривают "радикальный план" по сдерживанию пандемии

Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на пороховом заводе под Рязанью

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

На экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела

На экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела

Уголовное дело завели из-за взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Пандемия коронавируса

В РФ сделано более 53,5 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса

Пандемия коронавируса

В РФ установлены новые суточные рекорды по числу погибших и заболевших COVID-19

В РФ установлены новые суточные рекорды по числу погибших и заболевших COVID-19

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на "дистант" в период нерабочих дней

16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

Пожар на пороховом заводе под Рязанью локализован

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });