Песков не знает, что думает Путин о признании благотворителей иноагентами

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у Владимира Путина нет какой-то особой позиции по вопросу о нераспространении действия закона об иноагентах на благотворительные фонды. Так он ответил на соответствующий вопрос на брифинге.

По словам Пескова, "существуют определенные соображения по практике правоприменения положений этого закона".

"Поэтому нужно просто спокойно, в контакте с нашими парламентариями, экспертами, соответствующими ведомствами наладить диалог и изложить те опасения, которые имеются", - добавил он.

Пресс-секретарь напомнил, что президент комментировал применение закона об иноагентах на недавнем заседании клуба "Валдай" и тогда согласился, что нужно необходимости "поработать и разобраться с правопримененческой практикой по этому закону".

Песков также сказал, что Путин не видел обращения более 40 общественных деятелей, которые его попросили не распространять действие закона об иноагентах на благотворительные организации. "Безусловно, это обращение будет включено в доклады, будет доведено до сведения главы государства", - заверил он.

О письме к президенту с просьбой не распространять закон об иноагентах на благотворителей и о включение в закон положения о праве выйти из реестра иноагентов, сообщил учредитель фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский. Среди подписантов обращения учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, соучредитель "Подсолнуха" Тимур Бекмамбетов, попечитель фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт, учредитель фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

Они обратили внимание, что благотворительность не может считаться политической деятельностью. Они также напомнили, что работу благотворительных фондов и так уже контролирует Минюст.

На Валдайском форуме Путину на закон об иноагентах пожаловался нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Президент тогда не согласился с рядом критических замечаний, но пообещал, что законодатели и чиновники изучат размытые критерии закона и могут их уточнить.