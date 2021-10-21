Путин согласился, что "размытые критерии" закона об иноагентах нужно еще раз проверить

Президент РФ Владимир Путин Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе.

"Конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз посмотреть эти размытые критерии", - сказал Путин в четверг в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Президент заметил, что его личные знакомые жаловались на то, что их подводят к статусу иностранного агента.

"Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им", - сказал президент.

"Мы этим займемся", - подчеркнул он.

Путин рассказал, что при присвоении статуса иностранного агента общественным деятелям или СМИ не учитывается их политическая позиция.

"Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Вот о чем речь. Но даже этот закон не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за бугра, должны быть окрашены", - заметил он.

В ходе пленарной сессии главный редактор "Новой газеты" и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов обратился к президенту с просьбой провести встречу с редакторами разных СМИ и обсудить закон об иностранных агентах и его недостатки.

"Ковровым образом" в иноагенты записывать не будут

Глава государства также заявил, что массовой записи в иностранные агенты в России нет и не будет.

"Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их (иностранных агентов - ИФ) у нас? Что, каждый второй, что ли? Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, нет", - сказал Путин.

Так он ответил на вопрос, нет ли вероятности, что в России средства массовой информации будут записываться в иностранные агенты "ковровым образом".

"Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена", - добавил президент.