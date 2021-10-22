Режим ЧС из-за пожара на пороховом заводе введен в рязанском поселке Лесной

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На территории Лесновского городского поселения в связи со взрывом в производственном цехе ООО "Разряд" введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила глава Шиловского района Елена Синетова на официальной странице муниципального образования в соцсети "ВКонтакте".

Режим ЧС введен с 22 октября до особого распоряжения.

По словам главы района, в Лесном организован оперативный штаб, на месте работают МЧС, правоохранительные органы, в том числе следственный комитет. Людям оказывается медицинская помощь и необходимая психологическая поддержка. Семьям погибших будет оказана социальная поддержка.

"Выражаем глубочайшие искренние соболезнования родным и близким погибших", - написала Синетова.

22 октября в Шиловском районе Рязанской области на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, используемом ООО "Разряд", произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в Главное следственное управление ведомства.

Семьям погибших правительство Рязанской области выплатит компенсацию по 1 млн рублей. 25 октября в Рязанской области –день траура.