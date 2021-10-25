День траура по жертвам пожара на пороховом заводе объявлен в Рязанской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим на пожаре в пороховом цехе на заводе в Шиловском районе.

"25 октября в Рязанской области будет объявлен днем траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ (центральных исполнительных органов государственной власти - ИФ), администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения", - написал в соцсети глава региона.

Он также сообщил, что семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей.

22 октября в Шиловском районе Рязанской области на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, используемом ООО "Разряд", произошло возгорание. В результате погибли 17 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в Главное следственное управление ведомства.