РЖД предупредили о рисках в снабжении углем Сибири и Дальнего Востока

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сообщило, что видит риски в снабжении углем предприятий жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетики Сибири и Дальнего Востока в условиях активизировавшегося экспорта на фоне роста мировых цен.

Перевозки твердого топлива в отопительный сезон 2021-2022 годов обсуждался на встрече в Красноярске. Инициатором выступила Красноярская железная дорога ("КрасЖД", местный филиал монополии), говорится в ее сообщении. Также в совещании участвовали руководители добывающих компаний Хакасии и Красноярского края, операторов подвижного состава, а также угольных генерирующих компаний, власти регионов Сибири и Дальнего Востока.

"В настоящее время в условиях высокой доходности экспорта угля по сравнению с поставками внутри страны (угольщики - ИФ) в приоритетном порядке стараются увеличить отгрузку (за рубеж - ИФ), максимально привлекая для этого дополнительный подвижной состав. В такой ситуации под угрозой находится процесс формирования нормативных запасов топлива на складах ТЭК и ЖКХ", - отмечает "КрасЖД".

"Нам необходимо объединить усилия для выполнения планов по созданию нормативного запаса твердого топлива, чтобы обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона в регионах с суровыми климатическими условиями", - заявил на встрече начальник "КрасЖД" Алексей Туманин.

Он призвал угледобывающие предприятия и собственников подвижного состава "изменить подходы к логистике" и "приоритетно обеспечивать" полувагонами энергетиков Сибири и Дальнего Востока.

Своевременные поставки угля из Хакасии и Красноярского края на объекты электроэнергетики и предприятиям жилищно-коммунального сектора в регионах Сибири и Дальнего Востока Туманин назвал "задачей государственной важности".

РЖД, со своей стороны, принимают "комплексные логистические и технологические меры для бесперебойного вывоза заявленных объемов угольной продукции", говорится в пресс-релизе. В частности, увеличено количество локомотивов для улучшения продвижения груженых и порожних составов в регионе.

На крупнейшей углепогрузочной станции Черногорские Копи в Хакасии началось формирование тяжеловесных грузовых поездов весом 7,1 тысячи тонн (ранее - 6,3 тысячи тонн). "Внедрение новой технологии стало возможным благодаря взаимодействию с "Сибирской угольной энергетической компанией" (СУЭК, актив Андрея Мельниченко - ИФ) и компанией "Промтранс", осуществляющей промышленные ж/д перевозки на подъездных путях станции", - сообщала ранее КрасЖД. Также твердое топливо со станции также отправляет "Русский уголь" Михаила Гуцериева.

Ведется работа по запуску технологии формирования поездов весом 7,1 тысячи тонн для организации перевозок угля в порты Дальнего Востока со ст.Камышта (Хакасия, обслуживает Восточно-Бейский разрез СУЭКа).