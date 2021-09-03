Чубайс призвал угольные компании инвестировать в углехимию

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российская угледобывающая отрасль, строя планы развития с опорой на китайский спрос, может "врезаться в стену" в связи с резким сокращением потребления на рынке КНР, предупреждает Анатолий Чубайс. Чтобы не потерять рабочие места, угольным компаниям надо инвестировать в углехимию, считает он.

В стену или нет

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития выступал в сессии Восточного экономического форума "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?" после руководителя крупнейшей российской угольной компании "СУЭК" Степана Солженицына.

"У нас есть в стране угольная стратегия, разрабатывавшаяся, как я понимаю, при активном участии "СУЭКа", до 2035 года. Основа этой стратегии - рост экспорта угля в АТР, и прежде всего - в Китай. Китай - крупнейший в мире рынок угля, необъятный, гигантский, сооружаются новые угольные электростанции в Китае. Давайте экспортировать туда, писали мы в стратегии, утвержденной год назад", - сказал Чубайс. Однако Китай недавно заявил о намерении поставить "под жесточайший контроль" любой прирост потребления угля с 2021 года, а с 2025 года - начать его сокращение.

"Наша стратегия провалилась, она не работоспособна, она не может быть реализована в этой ситуации. Мы не можем повлиять на китайскую климатическую политику, она определилась без нас. Мы можем увидеть ее и адекватно отреагировать, или чем дальше, тем больше закрывать глаза, продолжая на всей скорости двигаться в сторону бетонной стены. И вот тогда действительно придется ответить шахтерам Кузбасса, Донбасса, Сахалина, Воркуты, Челябинска и всех других угольных регионов. О чем вы думали раньше, товарищи начальники, спросят нас", - предупредил Чубайс, и добавил, что угольным компаниям в этих условиях стоит "бросить все" на углехимию.

Глава "СУЭКа", в свою очередь, сказал, что если экспорт угля на западном направлении действительно "на глазах" падает в связи с политикой декарбонизации, то поставки на азиатские рынки не сокращаются, и до 2030 г потребление в Китае будет расти.

"Конечно же, мы понимаем (тенденции мирового рынка - ИФ) и ни в какую бетонную стену не гонимся", - сказал Солженицын.

Масштабирование ВИЭ

Глобальный энергопереход вынудит Россию резко ускорить развитие возобновляемой энергетики, уверен Чубайс, который в последние годы активно занимался темой ВИЭ как глава "Роснано".

"Мой прогноз: в течение полутора-трех лет Минэкономразвития, правительству в целом придется заново смотреть на все, что мы сделали (в области ВИЭ - ИФ)", - сказал Чубайс, обращаясь к участвовавшему в сессии по видеосвязи министру экономики Максиму Решетникову.

То, что уже создано на данный момент - 2,5 ГВт ветро- и солнечной генерации, заводы по производству оборудования - это, по словам Чубайса, только "зародыш".

"Потребуется нам в разы больше, просто в разы больше. Опираясь на то, что мы сделали, нужно будет следующим шагом, конечно же, эту индустрию делать совершенно другого масштаба, а не того, который мы сегодня, слава богу, уже получили", - заключил спецпредставитель президента.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф указывал, что энергопереход (если он произойдет) может привести к потенциальному падению производства нефти и газового конденсата в России к 2050 году на 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%.