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Брата Тельмана Исмаилова приговорили к 17 годам колонии за два убийства

Брата Тельмана Исмаилова приговорили к 17 годам колонии за два убийства
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мособлсуд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Рафика Исмаилова, брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

По делу об убийстве двух предпринимателей Рафик Исмаилов также приговорен к ограничению свободы на 1 год. В пользу потерпевших, с него взыскано 4 млн 480 тыс. рублей.

Рафик Исмаилов признан виновным в убийстве и незаконном обороте оружия.

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Как было организовано убийство

Согласно фабуле дела, Тельман Исмаилов организовал убийство бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева, план которого разработал вместе с Рафиком и еще одним братом - Вагифом.

Непосредственным исполнителем преступления, по версии следствия, был Мехман Керимов, который 15 мая 2016 года застрелил Савкина и Брылева из пистолета в салоне автомобиля на Новорижском шоссе. Рафик Исмаилов забрал Керимова с места преступления, затем соучастники помогли киллеру скрыться и избавиться от оружия.

Керимов по этому делу весной 2018 года был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых выделено в отдельное производство, поскольку они уехали за границу. Оба в России арестованы заочно.

Тельман Исмаилов

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