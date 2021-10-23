СК заявил о несогласии с решением Черногории предоставить Исмаилову убежище

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) не согласен с решением властей Черногории предоставить политическое убежище обвиняемому в РФ в убийстве бизнесмену Тельману Исмаилову, сообщили в ведомстве.

"Вчера в средствах массовой информации появились сведения о том, что Черногорией принято решение о предоставлении Тельману Исмаилову политического убежища, в связи с чем его выдача РФ для осуществления правосудия - невозможна", - сообщает в субботу сайт СКР.

Отмечается, что "Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением".

В связи с этим, отметили в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин "на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад".

Накануне адвокат Марина Русакова сообщила "Интерфаксу", что Исмаилов, обвиняемый в России в ряде тяжких преступлений, получил политическое убежище в Черногории, и "уже освобожден из-под ареста".

Бывший владелец Черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов был арестован судом в столице Черногории Подгорице на основании ордера, выданного Интерполом по запросу российской стороны.

СКР направил необходимые материалы для подготовки запроса о выдаче Исмаилова для дальнейшего уголовного преследования в России, а Генпрокуратура РФ направила в Минюст Черногории запрос о его выдаче.

Уголовные дела в отношении Исмаилова расследуются российскими следователями СКР с 2017 года. Предпринимателю заочно предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия.

С 2017 года он объявлен в международный розыск и заочно арестован московским судом.

По версии СКР, Исмаилов был организатором двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева.

По аналогичному обвинению заочно арестован брат Исмаилова - Вагиф, который также находится в международном розыске и заочно арестован.

Свою вину Тельман Исмаилов не признает.