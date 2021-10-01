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Технический анализ московской системы ДЭГ проведут дополнительно

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Для изучения технического решения московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) создается общественный аудит, говорится в отчете технической группы, которая проверяла голосование в этой системе на сентябрьских выборах.

Пока техгруппа не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях в онлайн-голосовании.

Однако техническое решение московской системы и полнота инструментов контроля за ней пока техгруппой не рассматривались. Этим теперь займется группа общественного аудита, которая планирует до конца года подготовить доклад. Сейчас формируется состав группы и план ее работы, говорится в отчете.

Возглавит группу координатор и сопредседатель движения "Голос" (внесено Минюстом в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента) Григорий Мельконьянц, его заместителями назначены член партии КПРФ Николай Волков и член Общественной палаты Москвы Владимир Чернецкий.

"До конца года группа общественного аудита подготовит отчет о проблемах электронного голосования, проанализирует ситуацию, сложившийся опыт, перспективу применения, и каким стандартам оно должно отвечать. Также в докладе эксперты ответят на вопросы, как можно улучшить электронное голосование", - сказал Мельконьянц журналистам.

Москва Голос Григорий Мельконьянц

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