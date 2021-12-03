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Памфилова назвала условие для введения повсеместного онлайн-голосования

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Чтобы ввести дистанционное электронное голосование повсеместно, нужно обеспечить прозрачный механизм гражданского контроля за этой процедурой, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она сказала это на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Основной вопрос, основная проблема, которую надо решить, - это чтобы был высокий уровень доверия, чтобы тот механизм гражданского контроля, который применяется, должен применяться, был понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем", - отметила глава ЦИК.

"Изучив все плюсы и минусы, работая интенсивно, мы все-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы, - продолжила она. - Мы движемся в соответствии с нашей способностью, технической готовностью, тем, что касается контроля и безопасности".

Электронное голосование она назвала перспективным, но добавила, что от традиционных форм голосования ЦИК отказываться не будет.

В минувшем сентябре в единые дни голосования ДЭГ проводили Москва и еще семь регионов. Столица использовала собственную платформу, разработанную по заказу мэрии, остальные регионы - платформу, разработанную ЦИК, Министерством цифрового развития и "Ростелекомом". Онлайн-голосование в Москве вызвало скандал, поскольку его результаты обработали с задержкой на несколько часов, а у оппозиции возникли подозрения в подтасовках электронных голосов. После выборов Памфилова сказала, что Москве со временем придется перейти на федеральную платформу ДЭГ, отказавшись от собственной.

Центризбирком Элла Памфилова Москва Кремль Владимир Путин

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