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Путин предостерег Европу от попыток ограничить РФ в сфере энергетики

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Стремление ЕС ограничить деятельность России в сфере энергетики не приведет ни к чему хорошему, заявил президент РФ Владимир Путин.

"От нас все, в том числе европейцы, требовали, чтобы мы действовали в рамках этих международно-правовых норм. А сами они что, не собираются их выполнять, что ли? От нас требуют выполнения, а сами не собираются выполнять? Этого не будет. А если они хотят ограничить нашу деятельность, в том числе в энергетике, ну это их право, пусть попробуют это сделать", - сказал он в четверг в Сочи, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, "мы видим, что сейчас происходит на ... европейском энергетическом рынке". "Если они будут так действовать, безапелляционно, основываясь не известно на чем, то тогда ни к чему хорошему это не приведет", - подчеркнул Путин.

"Знаете, - продолжил глава государства, - есть у нас сказка известная, русской аудитории известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: "Мерзни, мерзни волчий хвост!". Вот если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке".

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