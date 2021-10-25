Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На Колыме приостановят работу предприятий, где от COVID привито менее 60% работников

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Новые ограничения вводятся в Магаданской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, будет приостанавливаться работа предприятий, где вакцинировано менее 60% коллектива, сообщил в понедельник региональный оперштаб.

"В Магаданской области с 30 октября будет приостановлена деятельность предприятий, если численность работников, вакцинированных от COVID-19 составляет менее 60% коллектива", - говорится в сообщении.

Если на предприятии вакцинировано менее 80%, то всех невакцинированных, а также привитых или переболевших более 6 месяцев назад, работодатель может перевести на удаленный формат работы. Также до 70% от общей наполняемости ограничивается количество посетителей культурных и спортивных учреждений. В массовых мероприятиях смогут участвовать не более 50 человек.

Новые ковидные ограничения вводятся в связи ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 30 октября в регионе для посещения общественных мест вводится система QR-кодов. Губернатор Магаданской области Сергей Носов до 15 декабря продлил режим повышенной готовности в регионе, введенный для борьбы с распространением коронавируса.

Также губернатор Магаданской области до 31 декабря продлил выплаты в размере 1 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса жителям региона старше 60 лет.

Хроника 09 января 2020 года – 25 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Магаданская область коронавирус

Новости по теме

Новости

Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку

Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку

Ростовский журналист Резник объявлен в розыск после записи в телеграм-канале

Что произошло за день: воскресенье, 24 октября

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" кормящих матерей

Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" кормящих матерей

Песков заявил, что можно минимизировать последствия сближения Украины и НАТО

Пандемия коронавируса

Анна Попова посоветовала нерабочие дни использовать для вакцинации

Анна Попова посоветовала нерабочие дни использовать для вакцинации

Песков отметил, что для РФ нет ничего страшного в отказе от отношений с НАТО

В Кремле отказались считать выступление Путина на "Валдае" конфронтационным

В Кремле отказались считать выступление Путина на "Валдае" конфронтационным

ФСИН опровергла информацию о попытке массового суицида в калужской колонии

ФСИН опровергла информацию о попытке массового суицида в калужской колонии
Пандемия коронавируса

В России выявлено почти 35,7 тыс. новых случаев COVID-19

В России выявлено почти 35,7 тыс. новых случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });