На Колыме приостановят работу предприятий, где от COVID привито менее 60% работников

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Новые ограничения вводятся в Магаданской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, будет приостанавливаться работа предприятий, где вакцинировано менее 60% коллектива, сообщил в понедельник региональный оперштаб.

"В Магаданской области с 30 октября будет приостановлена деятельность предприятий, если численность работников, вакцинированных от COVID-19 составляет менее 60% коллектива", - говорится в сообщении.

Если на предприятии вакцинировано менее 80%, то всех невакцинированных, а также привитых или переболевших более 6 месяцев назад, работодатель может перевести на удаленный формат работы. Также до 70% от общей наполняемости ограничивается количество посетителей культурных и спортивных учреждений. В массовых мероприятиях смогут участвовать не более 50 человек.

Новые ковидные ограничения вводятся в связи ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 30 октября в регионе для посещения общественных мест вводится система QR-кодов. Губернатор Магаданской области Сергей Носов до 15 декабря продлил режим повышенной готовности в регионе, введенный для борьбы с распространением коронавируса.

Также губернатор Магаданской области до 31 декабря продлил выплаты в размере 1 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса жителям региона старше 60 лет.