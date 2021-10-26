Медиков на вертолете довезли до отдаленного села на Колыме, где мог вспыхнуть COVID-19

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Магаданской области в отдаленном селе Тополовка, возможно, произошла вспышка коронавирусной инфекции, туда во вторник прибыл санитарный рейс, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального Минздрава.

Медики уже начали прием пациентов и тестирование на коронавирус. По словам собеседницы агентства, двоих или троих заболевших перевезут в инфекционную больницу в Магадане.

"Двое находятся в среднетяжелом состоянии, еще один пациент чувствует себя удовлетворительно. Врачи решают, госпитализировать его или нет", - рассказала она.

Областная прокуратура сообщила, что проверяет сообщения в СМИ и соцсетях о вспышке эпидемии в Тополовке. По ее сведениям, заболели многие жители села, у некоторых недомогание сопровождается повышением температуры. Из-за нелетной погоды в село не сразу смогли отправить санитарный рейс.

Прокуроры намерены выяснить, действительно ли местным жителям требуется экстренная медицинская помощь и созданы ли необходимые условия для ее оказания в селе и есть ли там нужные лекарства.