В Магаданской области для посещения общественных мест вводят QR-коды

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Власти Магаданской области для борьбы с распространением коронавируса приняли решение с 30 октября ввести QR-коды для посещения общественных мест.

Соответствующее постановление регионального правительства размещено на официальном портале правовой информации в пятницу.

QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании нужно будет предъявить при посещении массовых мероприятий, в которых участвуют более 50 человек, учреждений культуры, общепита, гостиниц, бань, соляриев, спортивных объектов.

Как сообщалось, губернатор Магаданской области Сергей Носов до 15 декабря продлил режим повышенной готовности в регионе, введенный для борьбы с распространением коронавируса. Также губернатор Магаданской области до 31 декабря продлил выплаты в размере 1 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса жителям региона старше 60 лет.

Всего в регионе было выявлено более 11, 5 тыс. заболевших, умерли 272 человека.

По указу губернатора Магаданской области Носова работники бюджетной сферы получают выходной за каждый день вакцинации. Вакцинацию от коронавируса завершили почти 48,5 тыс. человек, всего в регионе проживает 139 тыс. человек.

Ранее власти Амурской области, Приморского края и Якутии приняли решение ввести в своих регионах систему QR-кодов о вакцинации против коронавируса для посещения общественных мест.