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ФСИН помогла государству сократить дефицит кадров с помощью 2400 осужденных

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В России в различных сферах государственной деятельности, где образовался дефицит рабочей силы, трудоустроены более 2400 осужденных, сообщил в Совете Федерации замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Якунин. Сенаторы обсуждают создание в стране системы пробации.

Якунин уточнил, что более 1000 приговоренных к принудительным работам заняты в сельском хозяйстве, более 700 осужденных в промышленном строительстве и еще более 700 - в других "развивающихся сферах экономики". Также изучается возможность привлекать осужденных к переработке твердых бытовых отходов и к реализации "крупных государственных проектов, где в настоящий момент имеется нехватка трудовых ресурсов".

По словам представителя ФСИН, сейчас в исправительных колониях можно обучиться более чем 160 специальностям.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных в условии нехватки трудовых мигрантов. Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что около 180 тысяч осужденных потенциально могут быть привлечены для работ на строительных площадках, где наблюдается дефицит рабочей силы, таких как Восточный полигон, БАМ, Транссиб, а также дорожное строительство. По словам вице-премьера, в отдельных регионах заключенных уже попробовали нанимать на стройки за зарплату.

К принудительным работам в России могут приговорить с 2017 года за преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. По данным ФСИН на 1 августа 2021 года, на учете 29 исправительных центров и 92 изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, состояло более 8400 приговоренных к принудительным работам.

Наказание заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых ФСИН, и назначается на срок от двух месяцев до пяти лет.

ФСИН Анатолий Якунин Александр Калашников Марат Хуснуллин коронавирус

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