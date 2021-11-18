ФСИН намерена привлечь заключенных к работам на стройках в Арктике

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ФСИН России и Минюст РФ готовят законопроект, в рамках которого предполагается использовать труд заключенных на стройках в Арктике.

Законопроектом предлагается ввести льготное исчисление срока уголовного наказания в виде принудительных работ "у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера", заявил в четверг директор ФСИН России Александр Калашников в ходе открывшегося в Рязани Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление".

Он уточнил, что труд заключенных планируется использовать "на строительстве крупных промышленных объектов, а также очистки от загрязнений и благоустройства Арктической зоны РФ".