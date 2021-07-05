Как мотивировать сотрудника сделать укол - работодатели включились в кампанию по вакцинации. Обзор

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Крупные компании все больше осознают риски, связанные с распространением COVID-19 и их возможным влиянием на производственные процессы. В этой связи многие работодатели задались вопросом, как стимулировать работников пройти вакцинацию.

Российский бизнес оказался достаточно изобретательным: привитым сотрудникам предлагаются денежные премии, дополнительные дни отпуска, а также широкий спектр подарков - от значков и билетов в кино до автомобилей, свидетельствуют данные опроса компаний, проведенного "Интерфаксом".

Кто больше

Процент вакцинировавшихся изменяется в достаточно широких пределах. При этом многие компании фиксируют рост желающих вакцинироваться в последние недели.

Во "Владивостокском морском торговом порту" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) вакцинированы порядка 10% сотрудников, сообщила начальник отдела по охране труда и промышленной безопасности ВМТП Алена Шуляк. В "Угольной компании "Южный Кузбасс" таковых 11% (свыше 700 человек).

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), на котором работает более 9 тыс. человек, оценивает долю вакцинировавшихся сотрудников (по данным на 25 июня) в 12%.

На "АвтоВАЗе", где работает более 34 тыс. человек, динамика вакцинирования превышает средние данные по Тольятти, заявили в пресс-службе автопроизводителя. По данным городских властей, на конец июня прививку сделали более 13% горожан.

В группе "ГАЗ" оценивают долю вакцинированных "выше, чем статистика по стране".

На "Ульяновском автозаводе" ("УАЗ", входит в группу Sollers) к настоящему времени вакцинировались или имеют высокий титр антител более 1 тыс. человек (в целом на промплощадке "УАЗа" работает 6,4 тыс. человек). Причем среди высшего менеджмента и руководителей подразделений вакцинировались более 50% сотрудников. "УАЗ" рассчитывает достичь показателя в 50% вакцинированного персонала в августе и 60% в сентябре.

В "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК, входит в группу "РусГидро") на конец июня были привиты 14% сотрудников при штатной численности персонала в 4,5 тыс. человек.

Несколько выше этот процент у "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО): на конец июня вакцинировано более 20% от общей численности сотрудников (общая численность - более 23 тыс. человек). В том числе прививку сделал весь руководящий состав объединения, отметила начальник управления корпоративных коммуникаций ОДК-УМПО Ольга Копцева.

В АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в ОСК) прививку поставили 22,3% сотрудников. В настоящий момент на предприятии работает более 4 тыс. человек, отметил генеральный директор завода Илья Самарин.

У "Россети Сибирь" вакцинировались 25,3% сотрудников, а всего в компании работают более 20 тыс. человек.

В группе "АЛРОСА" с персоналом более 31 тыс. человек уровень коллективного иммунитета оценивают примерно в 30%, при этом в ряде наиболее важных подразделений он достигает 70-90%. "Учитывая все меры по профилактике COVID-19 и проводимую корпоративную кампанию вакцинации, мы рассчитываем и в дальнейшем избежать вспышек заболеваемости", - отметили в пресс-службе "АЛРОСА".

Такой же 30%-ный показатель коллективного иммунитета у "Тольяттиазота" (среднесписочная численность работников в компании - более 4 тыс. человек).

Более трети сотрудников "КАМАЗа" (11,9 тыс. человек) на конец июня получили первый компонент вакцины, примерно четверть (7,8 тыс. человек) - второй компонент. Среднесписочная численность сотрудников ПАО "КАМАЗ" на конец 2020 года, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", превышала 29 тыс. человек.

В "Угольной компании "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) привито 32% персонала при общей численности сотрудников 16 тыс. человек. Почти треть из 5,3 тыс. работников вакцинированы в "Якутскэнерго".

В АО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в Evraz) привито почти 11 тыс. сотрудников, что превышает 43% от их общего числа.

"Автотор" оценивает количество работников, обладающих антителами к коронавирусу (как привитых, так и переболевших), примерно в 50% при списочной численности персонала автопроизводителя в более чем 3 тыс. человек.

"Восточная горнорудная компания" (ВГК, крупный экспортер бурого угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона) заявила о примерно 50% привитых сотрудниках. Еще 6% имеют антитела.

В ООО "Распадская угольная компания" (управляет угольными активами Evraz), где работает около 15 тыс. человек, примерно 54% персонала имеют антитела к коронавирусу (включая тех, кто поставил вакцину).

По данным пресс-службы Калининградской железной дороги (филиал РЖД), к 28 июня первый компонент вакцины получили 55% от общего количества работников РЖД на полигоне калининградского филиала - почти 2,4 тыс. железнодорожников. Организована выездная вакцинация на подведомственных предприятиях.

В авиакомпании "ИрАэро" доля привитых сотрудников приблизилась к 60%. Всего в штате авиакомпании около 1 тыс. сотрудников.

УК "Колмар" планирует до конца лета привить до 70% работников. А по данным Магнитогорского меткомбината (ММК), 70% его работников уже имеют иммунитет к коронавирусу. "Объединенная металлургическая компания" (ОМК) поставила себе цель к 1 сентября обеспечить на своих предприятиях уровень коллективного иммунитета не менее 70%.

На "ЗапСибНефтехиме" (входит в "СИБУР") иммунитет имеют более 80% персонала, в том числе 61% - вакцинированные сотрудники. Всего на нефтехимическом предприятии работает почти 4 тыс. сотрудников, отмечает председатель Штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на "ЗапСибНефтехиме" Данил Рассказов.

На производственных площадках "СИБУРа" в Нижегородской области (с учетом совместного предприятия с Solvay) - "СИБУР-Кстово", "РусВинил", "СИБУР-Нефтехим" и "Биаксплен", а также в Центре обслуживания бизнеса "СИБУРа" в Нижнем Новгороде и в региональных подразделениях предприятий "СИБУР Диджитал" и "Нефтехимическая транспортная компания" процент сотрудников, которые приобрели антитела в результате болезни или прививки еще в мае на всех предприятиях перешагнул рубеж в 55%, а на некоторых достиг 90%. Общая численность персонала предприятий холдинга в Нижегородской области превышает 2,5 тыс. человек.

Группа "Доброфлот" обеспечила наличие антител у 93% членов экипажей своих судов. Всего в группе работает 4,7 тыс. человек. "Такой высокий показатель обусловлен длительными и системными усилиями "Доброфлота", а также вынужденными рисками специфики работы рыбаков - промысловая экспедиция проходит за сотни миль от берега и занимает длительное время (до 10 месяцев), любое инфекционное заболевание на борту чревато серьезными последствиями для всего экипажа", - заявил управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.

Прибавка к отпуску

"СИБУР" предоставляет желающим вакцинироваться два дополнительных выходных дня, чтобы поставить прививку. Российское подразделение Metro Cash & Carry выделяет два оплачиваемых выходных дня после каждого этапа прививки. В Строительном торговом доме (СТД) "Петрович" предлагают взять оплачиваемый выходной.

Группа "КОНАР" дает привитым сотрудникам дополнительно два оплачиваемых дня отдыха, которые можно использовать как после каждого этапа вакцинации, так и в любое время до конца года. При этом вакцинация - дело сугубо добровольное, отметили в пресс-службе группы со ссылкой на руководителя "КОНАРа" Валерия Бондаренко.

"Дальневосточная энергетическая компания", у которой в 2020 году коронавирусом переболело около 7% персонала, также предоставляет привитым дополнительные дни к отпуску. "В настоящие время прорабатывается с профсоюзными организациями дополнительный комплекс мероприятий", - отметили в пресс-службе компании.

ОМК, "Россети Ленэнерго", "Россети Тюмень", "ИрАэро" и "Евраз ЗСМК" предоставляют работникам, прошедшим полный курс вакцинации, дополнительный день отпуска. Кроме того, в "Ленэнерго" рассматривается возможность предоставить сотрудникам право прохождения вакцинации в рабочее время. Также дни, когда сотрудники делают прививку, предполагается считать нерабочими с сохранением заработной платы по заявлению работника, сказали в пресс-службе компании.

"Россети Сибирь" предоставляет сотруднику дополнительный день отдыха за каждый этап вакцинации, в целом два оплачиваемых выходных дня за полную вакцинацию. Сотрудник пользуется ими при личной необходимости. Дополнительные дни оплачиваемого отпуска дает в этом случае и авиакомпания "Полярные авиалинии".

"Азбука вкуса" предоставляет работникам оплачиваемый выходной в день вакцинации или в первые дни после прививки. Если сотруднику он не потребовался, выходной сохраняется, и им можно воспользоваться при необходимости. "Это стимулирующий механизм за счет работодателя, но он не обязывает сотрудника прививаться", - подчеркнули в пресс-службе торговой сети.

В Leroy Merlin сотруднику предоставляется право взять выходной на следующий день после прививки в связи с риском возникновения побочных эффектов.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, основной владелец ММК Виктор Рашников в июне призвал участников объединения работодателей поддержать предложение губернатора региона Алексея Текслера об оплачиваемом выходном после прививки.

"Рекомендую предоставлять дополнительный нерабочий день с сохранением места работы (должности) и заработной платы после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции", - цитировала Рашникова пресс-служба регионального Союза промышленников и предпринимателей.

С похожим призывом выступил президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, бенефициар "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский. "Мы рекомендуем частным предприятиям, а также призываем государственные организации Свердловской области активнее вовлекаться в прививочную кампанию, в том числе путем распространения практик стимулирования вакцинации, таких как предоставление дополнительного выходного дня или выплаты денежных поощрений вакцинированным сотрудникам", - цитируются слова Пумпянского на сайте областного союза.

Премии, лотереи и скидки

Многие работодатели предпочитают стимулировать персонал деньгами и подарками. Ряд компаний сочетает дополнительные выходные дни и материальные поощрения.

АО "Аэропорт "Храброво" (Калининград) ввело стимулирующие выплаты сотрудникам за участие в вакцинации в размере 3,5 тыс. рублей на человека, сообщил генеральный директор предприятия Александр Корытный.

"Мы и ранее объясняли сотрудникам, что аэропорт находится на переднем крае борьбы с коронавирусом и вакцинация коллективу просто необходима. Тем более в это лето число авиапассажиров у нас растет очень большими темпами. Но люди нас слышали недостаточно хорошо, находясь в плену заблуждений. Поэтому и было принято решение о финансовом стимуле", - отметил глава аэропорта.

Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор в июне подписал приказ о выплате вакцинировавшимся сотрудникам автопроизводителя материальной помощи в размере 1,5 тыс. рублей. Матпомощь будет предоставлена до 26 июля всем, кто привьется до 16 июля включительно (учитывается и введение первой дозы компонента - ИФ). Для "АвтоВАЗа" это не первая попытка стимулирования сотрудников к вакцинации против COVID-19. Так, в начале июня компенсацию за прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 могли получить работники, занятые на производственных линиях, оказавшихся в простое из-за дефицита компонентов. Выплата составляла разницу между средней заработной платой и оплатой времени простоя.

ПК "Новочеркасский электровозостроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") дарит сотрудникам, состоящим в профсоюзной организации и получившим сертификат о прививках, 500 рублей. "Южный Кузбасс" также предпочитает поощрять сотрудников материально. "Якутскэнерго" проводит среди вакцинировавшихся лотереи и розыгрыши призов.

"Тольяттиазот" использует денежный стимул не только в отношении вакцинации, но и соблюдения противоэпидемических мер (масочный режим и т.д.). "Несомненно, стимулировала к соблюдению мер сотрудников и материальная мотивация. В этом году было принято решение начать досрочно выплачивать вторую часть премии (6 тыс. рублей - ИФ) за соблюдение противоэпидемических мер тем работникам, кто прошел вакцинацию (первую часть в 4 тыс. рублей выплатили в прошлом году, в начале действия ограничений, в качестве мер поддержки - ИФ). Пока новых мер стимулирования не предпринимается", - сказали в пресс-службе предприятия.

"АЛРОСА" для поощрения вакцинации использует как подарки, так и предоставление дополнительных дней отпуска. "В компании среди вакцинированных работников разыгрываются призы, в том числе автомобиль. В розыгрыше призов активно участвуют все, кто поставил первый или оба компонента. Также при вакцинации по заявлению работника представляется день освобождения от работы", - сообщили в пресс-службе компании.

Работникам "Распадской угольной компании", поставившим вакцину до 30 апреля, вручали билеты в кино. А кроме того, всем привившимся до 18 июля полагается дополнительный день отпуска.

"Фортум", по данным пресс-службы компании, еще в апреле ввел практику предоставления дополнительного дня отпуска за счет работодателя для сотрудников, сделавших прививку. Кроме того, энергокомпания в мае запустила программу финансовой мотивации. "Сотрудникам, решившим вакцинироваться и поставившим хотя бы первую вакцину (в случае двухкомпонентной) до 1 июля, "Фортум" выплатит 5 тыс. рублей дополнительно к должностному окладу", - сказал представитель компании.

"Татнефть" в качестве мотивационных мер предлагает вакцинированным работникам розыгрыши путевок в санатории и топливных карт на АЗС компании, повышенное начисление бонусов по бонусным картам на АЗС, льготы при посещении санаториев "Татнефти". Работавшим в компании пенсионерам предоставляются дополнительные бонусы.

Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (входит в "НордЭнергоГрупп") дарит купоны, дающие право на скидки в магазинах "Лента". "Все провакцинированные сотрудники получают купоны с дополнительной корпоративной скидкой от нашего партнера - сети магазинов "Лента". Это повышенная скидка 10%: 5% по карте "Лента" плюс 5% по купону. Среди провакцинированных проводится корпоративная лотерея с ценными призами, прорабатывается возможность обеспечения тестирования на антитела", - сообщила руководитель пресс-службы завода Анна Топчиева.

Белоярская АЭС разыграет среди сотрудников, сделавших прививку до 9 июля, три планшета iPad и электросамокат. Кроме того, каждому привитому будут вручены сувениры.

Работники "Красного котельщика" в день вакцинации освобождаются от работы. В случае недомогания после прививки им предоставляется до двух оплачиваемых нерабочих дней.

ВГК предпочитает стимулировать сотрудников подарками. "Мы уже давно дарим специальные значки, проводим розыгрыши как среди сотрудников, так и целых подразделений с самым высоким темпом вакцинации, реализуем иные форматы поощрений", - отметили в пресс-службе горнорудной компании.

"Башкирская содовая компания" каждому вакцинированному дополнительно выплачивает 2 тыс. рублей, а также предоставляет день отдыха, сообщил гендиректор компании Эдуард Давыдов.

ОДК-УМПО тоже предоставляет оплачиваемый день отдыха. "Сейчас принято решение, что среди работников, прошедших вакцинацию в течение июля, будут разыграны ценные призы - смартфоны", - сообщила начальник управления корпоративных коммуникаций УМПО.

McDonald's в РФ запускает программу финансового стимулирования сотрудников, которые привились от коронавируса. Все сотрудники McDonald's в России вне зависимости от срока прохождения вакцинации при предоставлении QR-кода получат разовую премию в размере 5 тыс. рублей (в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также во Владивостоке, Мурманске и Хабаровске) или 3 тыс. рублей (в остальных регионах России). На финансовую поддержку смогут рассчитывать и новые сотрудники, которые присоединятся к компании до 1 августа и предоставят документы о завершенной вакцинации, говорится в пресс-релизе компании.

Ритейлер "СПАР-Калининград" высказывается за предоставление вакцинировавшимся льгот на государственном уровне.

"Стоит ли премировать привившихся? Было бы неплохо предусмотреть что-нибудь на государственном уровне, например - отмена масочного режима или какие-нибудь налоговые льготы по страховым платежам. Понятно, что многое хотелось бы возложить на работодателей, но без слаженной политики на всех уровнях это будет восприниматься работниками не как средство сохранения своей жизни, а как обязаловка с непонятным результатом", - уверен заместитель генерального директора "СПАР-Калининград" Алексей Елаев.

Добровольно-принудительная вакцинация

Ритейлеры, подпавшие под требование о вакцинации 60% персонала, относятся к этой процедуре по-разному: кто-то обязывает сотрудников сделать уколы, кто-то делает акцент на информирование и бонусы.

Metro Cash& Carry, у которой в России в торговых центрах работает около 11 тыс. сотрудников, проводит добровольную вакцинацию. Прививочные пункты организованы в торгцентрах и в центральном офисе Metro в рамках ДМС, ОМС и по договоренности с региональными администрациями о предоставлении пунктов вакцинации, сообщили в пресс-службе российского подразделения Metro.

Строительный торговый дом "Петрович" также не применяет принудительных мер. "У нас есть график вакцинации в компании, согласно которому мобильные медицинские бригады приезжают на адреса и в специально оборудованных помещениях прививают сотрудников. Таким образом, человеку не нужно ехать в поликлинику", - сказала директор по персоналу СТД "Петрович" Ирина Троицына.

Сеть "Азбука вкуса", в которой работает около 13 тыс. сотрудников, регулярно информирует персонал по поводу вакцинации. Сотрудники проходят вакцинацию самостоятельно в городских медицинских пунктах.

В торговой сети "СПАР-Калининград" пошли другим путем. "Мы пытаемся увеличивать доверие к вакцинации публичной вакцинацией руководителей: все руководство компании привилось, разместили фотографии успешного опыта в соцсетях, личный пример вообще хорошо мотивирует работников, люди потянулись на вакцинацию", - отметил заместитель генерального директора "СПАР-Калининград".

По его информации, в целом в "СПАР-Калининград" работает более 2 тыс. человек, к настоящему времени привилось несколько сотен.

Дополнительным стимулом для вакцинации стало решение властей Калининградской области о проведении в обязательной вакцинации, в том числе и в сфере торговли. "Это позволит отстранять от работы непривитых. И заявок на выездную вакцинацию стало значительно больше. Главное - чтобы областные власти справились с потоком желающих вакцинироваться: если раньше у пунктов вакцинации было пустовато, то теперь стоят очереди", - добавил Елаев.

Более жесткие требования к персоналу предъявляет Leroy Merlin. "В случае отказа от прохождения вакцинации, сотрудник будет отстранен от работы согласно действующим предписаниям. Мы рассматриваем вакцинацию как единственный способ остановить распространение новой короновирусной инфекции, где бы сотрудник ни работал", - заявила ведущий специалист по охране труда российского подразделения компании Екатерина Холодкова.

В России в Leroy Merlin работает более 45 тыс. человек. Ритейлер организовал пункты вакцинации в своих гипермаркетах. "В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и предписаниями по обязательной вакцинации в некоторых регионах, мы активно продолжаем организовывать вакцинацию для сотрудников. Говорить о цифрах пока рано, но прогноз благоприятный", - добавила Холодкова.

Издержки пандемии

Некоторые компании предоставили данные о связанных с пандемией расходах.

Группа "ГАЗ" оценивает затраты на борьбу с распространением COVID-19 с начала пандемии в более чем 1,5 млрд рублей. Среди прочего средства пошли на создание на базе медучреждения "ГАЗа" лаборатории исследований широкого спектра инфекций (включая COVID-19) и организацию ПЦР-лаборатории в центральной больнице города Павлово Нижегородской области, где работает входящий в группу Павловский автобусный завод, сообщили в пресс-службе группы "ГАЗ".

"УАЗ" с марта 2020 года направил более 36 млн рублей на закупку дистанционной системы пирометрии и контроля масочного режима, которой оборудована центральная проходная, а также на закупку средств индивидуальной защиты, дезинфекцию и оборудование производственных и бытовых помещений с учетом противоэпидемических требований, отметили в пресс-службе завода.

Из годового отчета "АвтоВАЗа" следует, что в 2020 году производственные расходы автопроизводителя в связи с коронавирусной инфекцией равнялись 1,3 млн рублей. А "Тольяттиазот", согласно данным его годового отчета, в минувшем году выделил на организацию противоэпидемиологических мероприятий более 79 млн рублей.

ОМК направила в 2020 году на помощь системе здравоохранения Нижегородской области (где находится входящий в состав ОМК Выксунский метзавод), покупку ИВЛ, ремонт больниц, средств защиты врачей более 100 млн рублей.

"СИБУР" оценивает общие затраты на противодействие коронавирусу во всех регионах РФ, где работают его предприятия, примерно в 2,9 млрд рублей. Эта сумма включает расходы на переформатирование работы в связи с изменениями на рынках и в логистических цепочках, затраты на создание безопасных условий труда, реабилитацию сотрудников, переболевших коронавирусом, и другие направления.

"Владивостокский морторгпорт" в этом году собирается перечислить 1 млн рублей для формирования в Приморском крае призового фонда для популяризации вакцинации.

В эпицентре слухов

Всплеск интереса к вакцинации выдвигает на первый план проблему наличия достаточного количества вакцины, отмечает генеральный директор "Газпром энергохолдинга" Денис Фёдоров.

"По вакцинации у нас по компаниям ситуация очень сильно отличается, но мы видим в последнее время большой всплеск людей, которые хотят привиться, я тоже уже привился первым уколом. Сейчас у нас разговор не о том, что люди не хотят прививаться, а об обеспеченности вакциной", - сказал он.

Нехватка вакцин является одной из причин, препятствующих наращиванию объемов вакцинации, подтвердили в "Тольяттиазоте".

"К сожалению, приходится работать с большим количеством предрассудков и слухов о вакцине, например - не хотят прививаться молодые работницы, опасаясь, что вакцина как-то влияет на фертильность. Некоторые работники опасаются, что привившихся "Спутником" потом не пустят в Польшу или Литву, есть и опасающиеся среди ранее переболевших. Москве надо активизировать работу с ЕС по признанию наших вакцин", - добавил Елаев из "СПАР-Калининград".

Недовольство у персонала компании вызывает и форма получения согласия на вакцинацию. "Если с гриппом, который массово прививали осенью, все было просто: зашел, назвал фамилию, показал паспорт, укололся, то тут надо заполнять большое количество бумаг, с паспортом и СНИЛС. Было бы лучше уменьшить бюрократию, это бы снизило напряженность", - убежден Елаев.

Негативно на вакцинации в России сказывается и информационная кампания против западных вакцин, поскольку у граждан растет сомнение и по поводу качества российских разработок. "Если в Америке такая плохая вакцина, то что тогда у нас?" - отмечает топ-менеджер.