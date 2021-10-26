Приговор по делу об отравлении таллием на авиазаводе огласят 8 ноября

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Городской суд Таганрога 8 ноября вынесет приговор инженеру-конструктору Владиславу Шульге по делу о массовом отравлении таллием его сотрудников по ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ТАНТК) сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Гособвинитель попросил для подсудимого восемь лет лишения свободы. Шульга в последнем слове вины не признал.

Массовое отравление сотрудников авиазавода произошло в начале 2018 года. Его расследование завершилось в мае 2020 года. По версии следствия, Шульга отравил 34 человека из личной неприязни к некоторым из них. Ему вменили умышленное причинение вреда здоровью сотрудников (статьи 111, 112 и 115 УК).

По версии следствия, в 2017 году он на заводе добавил в 19-литровые бутылки с питьевой водой приготовленное им "вещество с содержанием таллия, имеющее значительное отравляющее воздействие на организм человека". Пившие эту воду получили отравление разной степени тяжести. Врачи отмечали, что они перенесли кратковременное воздействие таллия.

Сотрудники ТАНТК начали поступать в больницу в январе 2018 года с жалобами на боль в мышцах и суставах. У них диагностировали отравление таллием, который на их заводе не используется. Журналисты узнали о массовом отравлении в феврале. В марте 2018 года было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. На тот момент сообщалось о 37 пострадавших.

Шульгу задержали в апреле 2018 года. Сначала он был под домашним арестом. В сентябре 2018 год его отпустили под подписку о невыезде, но отстранили от работы. Сообщалось, что сначала он дал признательные показания, в том числе на месте происшествия, но затем от всех признаний полностью отказался. Следователи после допросов, экспертиз и изучения мобильного телефона и соцсетей Шульги все же решили, что он причастен к преступлению.