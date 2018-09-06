Главные новости
В РоссииТимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБВ миреКонстантинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православияЭкономикаШвеция выступила против постройки "Северного потока 2"
В России

Обвиняемого в отравлении таллием в Таганроге временно отстранили от работы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Ростовской области удовлетворил ходатайство о временном отстранении от должности обвиняемого по делу об отравлении таллием работников авиазавода ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Избранная ранее в отношении обвиняемого мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, поскольку расследуемое преступление относится к категории средней тяжести, и, в соответствии с положениями статей 107, 109 УПК РФ, срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев. (...) в суд направлено ходатайство о применении меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности, которое удовлетворено", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что обвиняемый по делу об отравлении таллием работников ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" Владислав Шульга вышел на работу.

В январе текущего года работники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева начали обращаться с жалобами на ухудшение состояния здоровья и боль в мышцах и суставах. Всего к медикам обратились 37 человек. Факт отравления подтвержден у 28, большинство из них было госпитализировано, степень отравления оказалась легкой.

По факту отравления таллием сотрудников ТАНТК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Расследованием занимались полицейские следователи, но позже дело было передано в следственное управление.

Руководство ТАНТК заявляло, что таллий не используется на производстве, отравление носит бытовой характер.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Таганрог

Новости по теме

В России
Тимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБТимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБ
Вместо нее пресс-секретарем Дмитрия Медведева станет первый заместитель главреда агентства "Россия сегодня" Олег ОсиповПодробнее
 Совет директоров РКК "Энергия" рассмотрит назначение гендиректора до конца сентябряСовет директоров РКК "Энергия" рассмотрит назначение гендиректора до конца сентября
Действующий врио гендиректора исполняет обязанности уже месяцПодробнее
 "Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсации"Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсации
Телеканалы ТНТ, ТВ3, Супер, 2Х2 требуют прекратить размещение пиратских копий сериаловПодробнее
 СКР отверг обвинения насчет подмены "черных ящиков" самолета КачиньскогоСКР отверг обвинения насчет подмены "черных ящиков" самолета Качиньского
В ведомстве добавили, что Польша без согласования с разработчиками установила в Ту-154М дополнительный бортовой самописецПодробнее
Минфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пивоМинфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пиво
Как подчеркнули в ведомстве, если с такой инициативой обратится Росалкогольрегулирование, тема будет рассмотренаПодробнее
 Бывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободуБывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободу
Анатолий Зак освободился после перерасчета срока по закону "день за полтора в СИЗО"Подробнее
 Бортовые самописцы разбившегося в Иркутской области Ми-8 переданы специалистам МАКБортовые самописцы разбившегося в Иркутской области Ми-8 переданы специалистам МАК
"Черные ящики" находятся в удовлетворительном состоянииПодробнее
 Группа "Аэрофлот" запросила квоты на 150 иностранных командиров воздушных судовГруппа "Аэрофлот" запросила квоты на 150 иностранных командиров воздушных судов
Ранее глава авиакомпании "Аэрофлот" сетовал на массовый отток российских пилотов в АзиюПодробнее
 Финансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшимФинансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшим
Большинство клиентов туроператора получат лишь небольшую часть стоимости аннулированных путевокПодробнее
 "Натали Турс" прекратила туроператорскую деятельность"Натали Турс" прекратила туроператорскую деятельность
Компания проработала на туристическом рынке России 26 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля12 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииТимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБВ миреКонстантинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православияЭкономикаШвеция выступила против постройки "Северного потока 2"ЭкономикаКапитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"В миреStarbucks открыл первое кафе в ИталииКультураЮлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать из России

ЦБ РФ прекратил работу временной администрации Промсвязьбанка

Сформированы органы управления банком, председателем правления назначен Петр Фрадков Подробнее

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за доверие

Причиной смерти вокалистки группы The Cranberries назвали несчастный случай

Президент пермского "Амкара" инициировал банкротство клуба

Обвиняемого в отравлении таллием в Таганроге временно отстранили от работы

Глава МВД Германии назвал миграцию корнем всех проблем в Германии

Тимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБ

Тимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБВместо нее пресс-секретарем Дмитрия Медведева станет первый заместитель главреда агентства "Россия сегодня" Олег Осипов Подробнее

Банки предложили ЦБ разделить коэффициенты риска в зависимости от суммы потребкредитов

В Крыму спрогнозировали кислотные дожди из-за испарений с отстойника химзавода

Минэкономразвития резко понизило прогноз цены экспорта газа в 2019 году

Омбудсмен ЯНАО счел Сенцова "вполне здоровым" после 115 дней голодовки

Сибирские ученые вырастили искусственные клетки сердца для изучения опасного заболевания

В учениях "Восток-2018" примут участие 297 тыс. военных и 36 тыс. танков

Первооткрывательнице пульсаров присудили специальную премию Breakthrough Prize по физике

Порошенко сообщил о гибели 18 украинских военных в Донбассе за август

ICANN предупредила о возможном сбое в работе интернета в октябре

Адвокат разыскиваемого совладельца удмуртской "дочки" "Газпрома" объяснил его отъезд

"Газпром" удалил с сайта перечень "дочек"

Доходы бюджета за I полугодие превысили прогноз на 18%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');