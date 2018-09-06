Обвиняемого в отравлении таллием в Таганроге временно отстранили от работы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Ростовской области удовлетворил ходатайство о временном отстранении от должности обвиняемого по делу об отравлении таллием работников авиазавода ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Избранная ранее в отношении обвиняемого мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, поскольку расследуемое преступление относится к категории средней тяжести, и, в соответствии с положениями статей 107, 109 УПК РФ, срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев. (...) в суд направлено ходатайство о применении меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности, которое удовлетворено", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что обвиняемый по делу об отравлении таллием работников ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" Владислав Шульга вышел на работу.

В январе текущего года работники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева начали обращаться с жалобами на ухудшение состояния здоровья и боль в мышцах и суставах. Всего к медикам обратились 37 человек. Факт отравления подтвержден у 28, большинство из них было госпитализировано, степень отравления оказалась легкой.

По факту отравления таллием сотрудников ТАНТК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Расследованием занимались полицейские следователи, но позже дело было передано в следственное управление.

Руководство ТАНТК заявляло, что таллий не используется на производстве, отравление носит бытовой характер.