Завершено расследование дела об отравлении таллием 34 сотрудников авиазавода

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Завершено расследование дела об отравлении таллием сотрудников авиазавода имени Бериева в Таганроге. По версии следствия, Владислав Шульга отравил 34 человека из личной неприязни к некоторым сотрудникам, сообщило управление СКР по Ростовской области.

Шульге вменяют умышленное причинение вреда здоровью сотрудников (статьи 111, 112 и 115 УК).

По версии следствия, в 2017 году он на предприятии добавил в 19-литровые бутылки с питьевой водой приготовленное им "вещество с содержанием таллия, имеющее значительное отравляющее воздействие на организм человека". Пившие эту воду отравились. Один человек получил тяжкий вред здоровью, 26 - средней тяжести, еще семеро - легкий.

Сначала обвиняемый дал признательные показания, в том числе на месте происшествия, но затем от всех признаний полностью отказался.

Следователи проверяли его доводы, результаты экпертиз, допрашивали свидетелей и потерпевших, изучали содержимое его мобильного телефона и записи в соцсетях. В результате они решили, что он причастен к отравлению.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу. Скоро его передадут в суд.

Сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева начали поступать в больницу в январе 2018 года. Они жаловались на боль в мышцах и суставах. У них диагностировали отравление таллием, который на их заводе не используется. Журналисты узнали о массовом отравлении в феврале.

В марте было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. На тот момент было известно о 37 пострадавших.

Подозреваемого задержали в апреле. Его поместили под домашний арест. В сентябре 2018 год его отпустили под подписку о невыезде, но отстранили от работы.