Сити-менеджер курортной Феодосии уходит в отставку

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сергей Бовтуненко покидает должность главы администрации курортной Феодосии, на которой он проработал около 2,5 лет, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города", - написал Аксенов во "ВКонтакте".

По его словам, на работу городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют.

Бовтуненко руководил администрацией Феодосии с февраля 2019 года.

Очередные кадровые перестановки в правительственных структурах Крыма начались 22 сентября. Михаил Храмов оставил пост министра строительства и архитектуры. Евгений Кабанов ушел с должности вице-премьера, курирующего стройки. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и находятся под домашним арестом. Позже Евгений Исаков уволился с поста главы Минтранса, Александр Остапенко - с поста главы Минздрава. Также освободились должности глав администраций Джанкоя, Судака и Симферопольского района.

Феодосия - курортный город на юго-востоке Крыма с населением порядка 70 тысяч человек.