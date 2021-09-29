Глава Минздрава Крыма ушел в отставку

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Александра Остапенко с поста министра здравоохранения республики, на котором он проработал меньше года.

"Принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Остапенко. Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Викторович Скорупский", - сообщил Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Он уточнил, что кандидатура Скорупского будет подана на согласование в министерство здравоохранения России.

Остапенко возглавлял Минздрав с октября 2020 года. Он был шестым министром здравоохранения Крыма с марта 2014 года - после воссоединения полуострова с Россией. До этого он работал главврачом одной из больниц Симферополя.

Очередные кадровые перестановки в правительстве Крыма начались 22 сентября. Михаил Храмов оставил пост министра строительства и архитектуры. Евгений Кабанов ушел с должности вице-премьера, курирующего стройки. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Позже с поста главы Минтранса уволился Евгений Исаков.