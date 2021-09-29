Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава Минздрава Крыма ушел в отставку

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Александра Остапенко с поста министра здравоохранения республики, на котором он проработал меньше года.

"Принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Остапенко. Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Викторович Скорупский", - сообщил Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

В РоссииВ Крыму уволили попавшего под критику главу местного МинздраваЧитать подробнее

Он уточнил, что кандидатура Скорупского будет подана на согласование в министерство здравоохранения России.

Остапенко возглавлял Минздрав с октября 2020 года. Он был шестым министром здравоохранения Крыма с марта 2014 года - после воссоединения полуострова с Россией. До этого он работал главврачом одной из больниц Симферополя.

Очередные кадровые перестановки в правительстве Крыма начались 22 сентября. Михаил Храмов оставил пост министра строительства и архитектуры. Евгений Кабанов ушел с должности вице-премьера, курирующего стройки. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Позже с поста главы Минтранса уволился Евгений Исаков.

Крым

Новости по теме

Новости
Дело сенатора Арашукова

Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в СИЗО "Лефортово"

Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в СИЗО "Лефортово"

Google оштрафован в РФ на 6,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Пандемия коронавируса

Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником"

Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником"

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

В МВД пообещали начать выдворять после 30 сентября иностранцев-нелегалов

В МВД пообещали начать выдворять после 30 сентября иностранцев-нелегалов

Источник узнал, что Баталиной могут предложить стать врио губернатора

Комиссия Думы в ближайшее время обсудит с Google нарушения YouTube

Полиция Москвы назвала политическими последние заявления КПРФ

Полиция Москвы назвала политическими последние заявления КПРФ

Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Александр Бельский отрицает конфликт интересов на выборах в Петербурге

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });