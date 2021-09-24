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Хроника последних дней СССР

Экс-глава Минстроя Крыма арестован по делу о мошенничестве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя в ходе заседания в пятницу отправил под арест на два месяца бывшего министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

Судья Оксана Карчевская постановила отправить Храмова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, под стражу до 22 ноября.

На аресте настаивало обвинение, поскольку, по мнению следователей, экс-чиновник имеет возможность покинуть страну, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства. Адвокат возражал и просил о домашнем аресте.

Адвокат Храмова Сергей Лутовинов заявил журналистам, что не согласен с решением и будет обжаловать его.

Всего суд избирает в пятницу меру пресечения по одному делу для трех человек: бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, Храмова и Романа Журавлева. Последний является руководителем ООО "Мастер-Юг" - подрядчика строительства водовода от Ивановского водозабора, за счет которого был частично закрыт вододефицит столичного региона республики.

Как сообщалось со ссылкой на источник и подтвердилось в суде, экс-чиновники стали фигурантами дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Их подозревают в причинении бюджету ущерба в 57,5 млн рублей при строительстве водовода по федеральной целевой программе (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя путем завышения стоимости работ.

По словам адвоката, подрядчик вернул указанную сумму до возбуждения уголовного дела. Следователь указал на аффилированность ООО "Мастер-Юг" с экс-чиновниками.

Кабанов, которого суд уже тоже отправил под арест, занимал пост вице-премьера Крыма почти три года. Он, в частности, курировал реализацию ФЦП. Храмов руководил Минстроем около 2,5 лет. Об их отставке стало известно 22 сентября.

Как сообщалось, предыдущие крымские вице-премьеры, которые курировали ФЦП, - Олег Казурин и Виталий Нахлупин - также ранее стали фигурантами уголовных дел. Первый получил 11,5 лет лишения свободы за получение взятки, дело о взятке в отношении второго находится на рассмотрении в суде.

Михаил Храмов Крым Симферополь Евгений Кабанов Роман Журавлев

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