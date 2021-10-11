Сити-менеджер курортного Судака подал в отставку

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Игорь Степиков покидает пост главы администрации Судака – популярного туристического города в Крыму.

"Да, подал заявление. Планирую жить и трудиться в городе, во благо города. Может, возьму паузу, отдохну недельку, а там посмотрим", - сказал Степиков "Интерфаксу" в понедельник.

Ожидается, что вопрос об отставке рассмотрит городской совет в понедельник.

Степикова избрали главой администрации в октябре 2019 года. До этого он работал в коммерческих структурах.

Судак – курортный город на юго-востоке Крыма с населением около 20 тыс. человек.

Очередные кадровые перестановки в правительственных структурах Крыма начались 22 сентября. Михаил Храмов оставил пост министра строительства и архитектуры. Евгений Кабанов ушел с должности вице-премьера, курирующего стройки. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Позже Евгений Исаков уволился с поста главы Минтранса, Александр Остапенко – с поста главы Минздрава. Эдуард Селиванов освободил должность главы администрации Джанкоя.