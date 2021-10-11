Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сити-менеджер курортного Судака подал в отставку

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Игорь Степиков покидает пост главы администрации Судака – популярного туристического города в Крыму.

"Да, подал заявление. Планирую жить и трудиться в городе, во благо города. Может, возьму паузу, отдохну недельку, а там посмотрим", - сказал Степиков "Интерфаксу" в понедельник.

Ожидается, что вопрос об отставке рассмотрит городской совет в понедельник.

Степикова избрали главой администрации в октябре 2019 года. До этого он работал в коммерческих структурах.

Судак – курортный город на юго-востоке Крыма с населением около 20 тыс. человек.

Очередные кадровые перестановки в правительственных структурах Крыма начались 22 сентября. Михаил Храмов оставил пост министра строительства и архитектуры. Евгений Кабанов ушел с должности вице-премьера, курирующего стройки. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Позже Евгений Исаков уволился с поста главы Минтранса, Александр Остапенко – с поста главы Минздрава. Эдуард Селиванов освободил должность главы администрации Джанкоя.

Судак Крым

Новости

Татарстан выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении L-410

Пандемия коронавируса

Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в ЕАО

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 октября

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Что произошло за день: воскресенье, 10 октября

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Задержан гражданин Грузии, сбежавший от конвоя во Внуково

Арестована седьмая фигурантка дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });