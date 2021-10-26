В РФ намерены обжаловать решение суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Решение Апелляционного суда Амстердама, который во вторник подтвердил, что две тысячи артефактов из коллекции четырех музеев Крыма, привезенные на выставку в Голландии до вхождения полуострова в состав России, принадлежат Украине и должны быть возвращены Киеву, политизированное, оно должно быть обжаловано, заявил "Интерфаксу" замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Решение Апелляционного суда Амстердама по вопросу принадлежности "скифского золота" не является до конца правовым, носит в большей степени политизированный характер. Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантированно рядом международно-правовых актов. Возврат коллекции на Украину противоречит базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связью с той местности, откуда они происходят", - сказал Молохов.

Он рассчитывает, что решение апелляционной инстанции будет обжаловано. "Я надеюсь, в самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов и исполнение этого решения (о возвращении коллекции Киеву - ИФ) будет приостановлено", - отметил юрист.

В Совете Федерации также считают, что "скифское золото" должно быть возвращено в РФ. Об этом "Интерфаксу" во вторник заявил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Это решение (суда Амстердама - ИФ) абсолютно политизированное, потому что "скифское золото" происхождением из Крыма. Крым является субъектом РФ, и оно должно быть возвращено на место его постоянного хранения", - сказал Джабаров.

По мнению сенатора, решение суда необходимо оспаривать. "Рано или поздно "скифское золото" должно вернуться в РФ", - заявил Джабаров.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также сказал "Интерфаксу", что Россия должна "предпринять исчерпывающий перечень мер" для возвращения "скифского золота".

"Скифское золото"

Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический", - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

Полуостров после регионального референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Страны Запада считают произошедшее аннексией. Украина называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. РФ заявляет, что вопрос Крыма закрыт навсегда, полуостров принадлежит ей.

Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота".

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть сокровища из Нидерландов в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года. Суд в июле 2020 года суд запросил дополнительную информацию по делу.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.