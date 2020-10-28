Суд удовлетворил иск Киева об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Амстердама в среду удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей в деле о принадлежности "скифского золота", сообщается на сайте суда.

"Удовлетворено исковое заявление от государства Украина об отзыве г-на Д. Дж. Оранье - судьи Апелляционного суда Амстердама", - говорится в сообщении.

Речь идет о том же судье, в отводе которого суд уже отказывал украинской стороне год назад. Крымские музейщики заявляли, что считают повторное требование попыткой затянуть разбирательство.

В 2019 году украинский Минюст в качестве основания для отвода судьи называл то, что он представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС" и тесно сотрудничал с адвокатами, которые сейчас работают с крымскими музеями.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

Вопрос принадлежности "скифского золота"

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

В июле прошлого года суд запросил дополнительную информацию. Отмечалось, что окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев. Позже срок приема документов сторон был продлен до марта, после этого должны были назначить дату заседания. Сообщалось, что рассмотрение откладывается из-за пандемии коронавируса.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.