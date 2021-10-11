Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Амстердама переносит с октября на более поздний срок вынесение решения по делу о принадлежности "скифского золота" - коллекции артефактов из четырех крымских музеев, сообщил директор Центрального музея Тавриды (Симферополь) Андрей Мальгин.

"Все время откладывается заседание суда апелляционной инстанции из-за COVID. Когда оно будет назначено, никто толком не знает. В октябре оно не состоится, будет перенесено", - сказал в понедельник журналистам руководитель музея, часть экспозиции которого остается в Амстердаме.

По его словам, на ближайшем заседании уже должны вынести окончательное решение. В последний раз оно анонсировалось на конец октября.

Мальгин назвал процесс сложным, потому что прецедентов не было, соответственно причины переносов вряд ли только объективные. "Думаю, что мало кто из судей хочет брать на себя какую-то ответственность. Поэтому элемент затягивания тоже просматривается", - пояснил он.

Дело о "скифском золоте"

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

Как заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская, оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше.