В прокуратуре отметили невозможность утилизации ядохимикатов с Восточного в Приамурье

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Приамурье нет полигонов, оборудования и организаций для утилизации ядовитых отходов с космодрома Восточный, сообщил "Интерфаксу" Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

Так он прокомментировал протесты жителей Приморья против утилизации этих отходов рядом с их домами.

В январе 2021 года государственное бюджетное учреждение "Экология" (Амурская область) по конкурсу заключило контракт с красноярским АО "Зеленый город" на сбор, перевозку и размещение ядохимикатов с двух складов на космодроме Восточный. По контракту эти вещества планировали захоронить на полигоне "Серебряный" в пригороде Красноярска. Однако это вызвало возмущение общественности, подключились надзорные органы. В итоге контракт был изменен.

Речь идет о более чем 900 тоннах отходов 2 и 3 класса опасности. После неудачной попытки разместить их на полигоне в Красноярском крае, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что теперь отходы решили утилизировать в Приморье, в Надеждинском районе рядом с Владивостоком, во договору с ООО "Система".

По предварительной информации, в поселок Западный привезли около 210 тонн этих отходов, еще около 100 тонн - в поселок Ярославский. Местные жители и власти выступили против их утилизации в регионе и попросили краевое УФАС добиться расторжения контракта.

Власти Приморья инициировали проверку законности утилизации этих веществ в Надеждинском районе.

"Если договор будет расторгнут, то основному подрядчику придется искать другие способы исполнения контракта. Если будет принято решение о возвращении отходов в Амурскую область, будем оценивать законность этих действий", - отметил природоохранный прокурор.

Как следует из документов на сайте госзакупок, контракт должен быть исполнен до 31 декабря текущего года. В ГБУ "Экология" отметили, что пока нет причин для активных действий с их стороны.

"Будем последовательны. Пока ситуация не прояснилась. Необходимо дождаться процессуального решения", - сообщил "Интерфаксу" заместитель директора ГБУ "Экология" Дмитрий Павлюченков.