В Балтийск после взрыва газа выехал губернатор Алиханов
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов срочно выехал в Балтийск, где произошел взрыв газа в жилом панельном доме, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Лысков.
Он уточнил, что взрыв произошел на первом этаже, выгорели одна или две квартиры. Пострадал один человек.
Конструкции дома не разрушены. Во многих квартирах взрывом выбило окна, как и в домах по соседству.
По словам Лыскова, в доме прошла эвакуация, его отключили от газоснабжения, на месте работают аварийные службы.
В МЧС сообщали, что пожар в доме потушен.