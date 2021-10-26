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В Балтийск после взрыва газа выехал губернатор Алиханов

В Балтийск после взрыва газа выехал губернатор Алиханов
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов срочно выехал в Балтийск, где произошел взрыв газа в жилом панельном доме, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Лысков.

Он уточнил, что взрыв произошел на первом этаже, выгорели одна или две квартиры. Пострадал один человек.

Конструкции дома не разрушены. Во многих квартирах взрывом выбило окна, как и в домах по соседству.

По словам Лыскова, в доме прошла эвакуация, его отключили от газоснабжения, на месте работают аварийные службы.

В МЧС сообщали, что пожар в доме потушен.

Балтийск Калининградская область МЧС Антон Алиханов Дмитрий Лысков

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