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Причиной взрыва газа в Видном могло быть подключение не того шланга

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, причиной взрыва газа в пятиэтажном доме в Видном могло быть неправильное использование газового оборудования, сообщил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин в совете по вопросам газификации регионов при Совфеде.

"В Ленинском (городском округе - ИФ), там визуально видно по фотографиям, скорее всего использовали шланг от стиральной машины для подключения газовой плиты", - сказал он.

Взрыв в Видном произошел днем во вторник в пятиэтажном доме по адресу Советская улица 14. . По данным областного управления МЧС, никто не погиб и не пострадал.

"Проведена эвакуация жителей четвертого подъезда в количестве 40 человек, из них 12 детей. На момент происшествия в квартире находилось 8 человек, все осмотрены на месте, в госпитализации не нуждаются", - сказал журналистам начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Подмосковья Иван Гусев.

Причину взрыва выясняют. По факту началась прокурорская проверка, сообщили в региональном надзорном ведомстве. На место выехал исполняющий обязанности Видновского городского прокурора Александр Саломаткин.

Видное Московская область МЧС Евгений Хромушин Совет Федерации

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