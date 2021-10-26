При взрыве газа в Балтийске пострадал один человек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - При взрыве газа и пожаре в жилом доме в Балтийске пострадал один человек, его доставили в больницу, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Калининградской области.

По предварительным данным чиновников, взрыв не вызвал разрушения пятиэтажного панельного дома, но выбил стекла.

Ранее в МЧС сообщили, что после взрыва в доме начался пожар, его локализовали на площади 50 квадратных метров и затем потушили.

В областном управлении МЧС добавили, что жильцов дома эвакуируют, на месте работают пожарные и аварийные службы. Подробности инцидента выясняются.