Рогозин заявил, что устаревание МКС грозит появлением новых трещин на станции

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Истощение ресурса модулей Международной космической станции может привести к появлению новых трещин, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Экипаж будет все время латать дыры, которые будут появляться в прямом и переносном смысле", - сказал Рогозин на пресс-конференции во вторник, говоря о технических рисках устаревания модулей станции.

31 августа глава "Роскосмоса" сообщал, что космонавты проведут полноценное обследование российского сегмента МКС для проверки наличия там новых трещин.

30 августа исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил "Интерфаксу", что у него нет сведений о новых трещинах на МКС, в том числе несквозных.

Так он прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о несквозных трещинах в российском модуле "Заря" на МКС.

При этом он не исключил потенциального наличия трещин, но, по его словам, "даже если несквозные трещины есть, в этом случае летать и продолжать работу можно еще 20 лет".

В августе прошлого года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.