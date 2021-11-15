Экипаж МКС обнаружил новое возможное место утечки воздуха в модуле "Звезда"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Космонавт Петр Дубров обнаружил еще одно подозрительное место в обшивке отсека модуля "Звезда", где ранее была выявлена утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами (ЦУП).

"Там обнаружилось подозрительное место. Я занимался его фотографированием под микроскопом с увеличительными стеклами", - сказал Дубров в ходе переговоров, трансляцию которых ведет NASA.

31 августа глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что космонавты проведут полноценное обследование российского сегмента МКС для проверки наличия там новых трещин.

30 августа исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил "Интерфаксу", что у него нет сведений о наличие на МКС новых трещин, в том числе несквозных. Так он прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о несквозных трещинах в российском модуле "Заря" на МКС.

При этом он не исключил потенциального наличия трещин, но, по его словам, "даже если несквозные трещины есть, в этом случае летать и продолжать работу можно еще 20 лет".

В августе прошлого года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.