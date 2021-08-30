В "Роскосмосе" опровергли сведения о новых трещинах на МКС

Модуль "Звезда" Фото: Роскосмос

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил "Интерфаксу", что у него нет данных о наличии несквозных трещин в российском модуле "Заря" на Международной космической станции.

"У меня такой информации нет, мы продолжаем работать", - сказал он.

Так он прокомментировал появившуюся в понедельник информацию о наличии несквозных трещин в российском модуле "Заря" на МКС. "Даже если несквозные трещины есть, в этом случае летать и продолжать работу можно еще 20 лет", - сказал Крикалев. По его словам, возможно, "какие-то несквозные трещины были сразу с самого начала, когда идет прокат металла".

В августе прошлого года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась. В феврале на станцию был доставлен мощный микроскоп для поиска других мест утечки и материалы для герметизации. В марте экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. При этом проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

В июле экипаж станции сообщал, что давление в изолированной камере модуля снизилось до 154 мм ртутного столба. В "Роскосмосе" сообщили, что снижение давления является предсказуемым, и экипаж поддерживает его на уровне примерно 200 мм рт ст.

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

В июле научно-технический совет "Роскосмоса" сообщал, что срок эксплуатации МКС планируется завершить к 2028 году, к этому моменту должна заработать новая станция. В августе Рогозин сообщил "Интерфаксу", что решение о дальнейшей судьбе российского сегмента должно быть принято в ближайшие месяцы.