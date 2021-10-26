Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Тюменская область введет QR-коды на неделю раньше, чем планировалось

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Тюменской области с 8 ноября решено ввести QR-коды для посещения учреждений культуры и спорта, сообщил губернатор региона Александр Моор во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Сразу после окончания периода нерабочих дней, с 8 ноября, посещение театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов в Тюменской области будет возможно только при наличии QR-кодов, сказал Моор.

Ранее власти сообщали, что QR-коды в регионе будут введены с 15 ноября.

Как сообщалось, губернатор в обращении к жителям во вторник отметил сложную эпидситуацию в регионе. "Всю последнюю неделю число заболевших - свыше 300 человек в сутки. Таких цифр не было за весь период пандемии", - заявил Моор.

Региональное правительство приняло решение запретить работу большинства предприятий в период с 30 октября до 7 ноября. Будут работать только предприятия непрерывного цикла, аптеки и продуктовые магазины. Кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты, торговые центры временно приостанавливают деятельность. Вводится также обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию.

Хроника коронавируса. Октябрь.

18
Школы с 1-го по 5-й классы вновь открываются в индийском Бангалоре25 октября. В Румынии зафиксировали рекордное для ЕС количество смертей от последствий заражения коронавирусом. В стране ужесточили ограничения из-за COVID-19.20 октября. Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Школы с 1-го по 5-й классы вновь открываются в индийском Бангалоре
Хроника 09 января 2020 года – 26 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Тюменская область Александр Моор Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

У выезжающих из Севастополя в нерабочие дни будут проверять QR-коды на блок-постах

У выезжающих из Севастополя в нерабочие дни будут проверять QR-коды на блок-постах

В Хакасии введут комендантский час и остановят общественный транспорт

В Хакасии введут комендантский час и остановят общественный транспорт

Задержан предполагаемый заказчик убийства прокурора ХМАО в 2000 году

Google грозит новый штраф до 12 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

В Балтийск после взрыва газа выехал губернатор Алиханов

В Балтийск после взрыва газа выехал губернатор Алиханов

Минстрой опубликовал новый рейтинг "умных" городов России

Причиной взрыва газа в Видном могло быть подключение не того шланга

В Балтийске произошел взрыв газа в жилом доме

В РФ более 1,3 млн человек болеют коронавирусом

В РФ более 1,3 млн человек болеют коронавирусом

В подмосковном Видном взрыв газа разрушил стену пятиэтажки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });