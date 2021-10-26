Тюменская область введет QR-коды на неделю раньше, чем планировалось

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Тюменской области с 8 ноября решено ввести QR-коды для посещения учреждений культуры и спорта, сообщил губернатор региона Александр Моор во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Сразу после окончания периода нерабочих дней, с 8 ноября, посещение театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов в Тюменской области будет возможно только при наличии QR-кодов, сказал Моор.

Ранее власти сообщали, что QR-коды в регионе будут введены с 15 ноября.

Как сообщалось, губернатор в обращении к жителям во вторник отметил сложную эпидситуацию в регионе. "Всю последнюю неделю число заболевших - свыше 300 человек в сутки. Таких цифр не было за весь период пандемии", - заявил Моор.

Региональное правительство приняло решение запретить работу большинства предприятий в период с 30 октября до 7 ноября. Будут работать только предприятия непрерывного цикла, аптеки и продуктовые магазины. Кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты, торговые центры временно приостанавливают деятельность. Вводится также обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию.