Иркутская область введет QR-коды в торговых центрах площадью более 1 тысячи кв. метров

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные ограничения вводятся с 30 октября в торговых комплексах и торгово-развлекательных центрах Иркутской области площадью более 1 тысячи кв. метров в связи с распространением COVID-19, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Посетители обязаны иметь при себе паспорт (или копию паспорта), а также один из следующих документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом (...); сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев", - говорится в сообщении.

QR-код с портала Госуслуг может быть заменен документом о вакцинации или перенесенном заболевании, выданном медицинской организацией.

"Данное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет", - уточняется в сообщении.

Также с 30 октября в регионе приостанавливается деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных аналогичных услуг.

Соответствующие изменения в указ об ограничениях из-за новой коронавирусной инфекции внес губернатор Игорь Кобзев.

"С представителями бизнеса мы обсуждали самые различные варианты, в том числе закрытие непродовольственных магазинов. Чтобы этого избежать, представители торговых центров предложили работать с применением технологий QR-кодов. Прошу понять, это сделано для сохранения здоровья вас и ваших близких. Эти меры помогут приостановить распространение коронавируса",- цитирует пресс-служба Кобзева.

В сообщении также отмечается, что в ближайшие дни в Иркутской области будут усилены рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в учреждениях торговли, культуры, транспорта.

По данным на 26 октября, с начала пандемии в Иркутской области зарегистрировано 119 864 случая заражения новой коронавирусной инфекцией - 434 за последние сутки. В больницах находится 4 621 человек. Выздоровело 106 056 заболевших - 209 за сутки. Умерло 5366 - за сутки 25 человек.