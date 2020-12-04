Летевший с Камчатки самолет сел на Сахалине из-за самочувствия пассажира

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аврора", следовавший из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, совершил вынужденную посадку в Южно-Сахалинске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Рейс 5685 авиакомпании "Аврора" летел с Камчатки в Хабаровск, но сел в Южно-Сахалинске в 16:51, так как пассажиру стало плохо. У нас он должен был быть в 17:40 по расписанию", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь, в аэропорту Южно-Сахалинска агентству уточнили, что решение о посадке принял командир экипажа, потому что пассажир потерял сознание. "Мужчина 40 лет, сделали кардиограмму, ничего критичного не обнаружили, но госпитализировали", - добавили в аэропорту.

После дозаправки самолет продолжил маршрут.