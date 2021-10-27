Самолет из Москвы не смог сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Самолет, выполняющий рейс FV-6273 из Москвы, который должен был приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска в среду в 09:15 местного времени, из-за тумана ушел на запасной аэродром Хабаровска, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту.

"Самолет кружил почти три часа в небе над югом Сахалина, ожидая, что туман рассеется. Но в итоге ушел на запасной аэродром в Хабаровск", - рассказал собеседник агентства. Прибытие его в аэропорт Южно-Сахалинска отложено на 14:30 местного времени.

Ранее сообщалось, что утром в среду на запасной аэродром Хабаровска ушел самолет, выполнявший рейс S7-5257 из Новосибирска. Его прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска ожидается в 13:15 местного времени, по расписанию он должен был приземлиться в сахалинском аэропорту в 08:35 местного времени.

Сотрудник аэропорта Южно-Сахалинска также сообщил, что туман уже рассеялся, отправлены два рейса из Южно-Сахалинска во Владивосток и Хабаровск, ожидается прибытие других задержанных рейсов.

Как сообщалось, утром в среду из-за плотного тумана на юге Сахалина в аэропорту Южно-Сахалинска были задержаны 11 рейсов на прилет и вылет. Аналогичная ситуация из-за густого тумана произошла в аэропорту Южно-сахалинска во вторник: были задержаны несколько рейсов, а самолеты, выполнявшие рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск, вынуждены были провести несколько часов на запасном аэродроме Хабаровска.