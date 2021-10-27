В Хабаровске возбудили пять дел о контрабанде леса в Китай на 3,2 млрд рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Контрабанда леса в Китай на 3,2 млрд рублей выявлена в Хабаровске, сообщается на сайте федеральной таможенной службы.

"Хабаровской таможней возбуждено пять уголовных дел по части 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов)", - говорится в сообщении.

С июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании-экспортеры пиломатериалов из хвойных пород, предоставляли в таможню фиктивные документы, в которых была занижена таможенная стоимость древесины. Предметом контрабанды стало более 708 тыс. кубометров лесоматериалов.

В офисах организаций и квартирах членов группировки прошли обыски, изъяты документы, компьютеры и телефоны, содержащие информацию о деятельности компаний.